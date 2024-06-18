По Крымскому мосту идет только четверть снабжения.

Еще в самом начале строительства Крымского моста украинские власти заявляли, что его не должно существовать. После начала СВО было предпринято множество попыток разрушить важный инфраструктурный объект, соединяющий Крымский полуостров и Краснодарский край. Однако, в выступлении спикера ВМС Украины Плетенчука прозвучало заявление, что мост потерял свое стратегическое значение, так как по нему почти перестали перевозить военные грузы.

Согласно словам Плетенчука поток снабжения российских войск через Крымский мост резко снизился до 25 процентов. По этой причине мост потерял свое стратегическое значение для ВС РФ и соответственно может быть вычеркнут из списка украинских целей. Сегодня основной поток грузов идет через взятые под контроль ВС РФ территории и через паромы.

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«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет» - высказывается Плетенчук.

При этом резко противоположную позицию высказывает глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов и террористов. Главный армейский разведчик высказывается, что если поток грузов и просел, то вот поток личного состава через Крымский мост только усиливается. Поэтому мост необходимо уничтожить, что разведчик и обещает сделать уже не первый год. Что интересно, Плетенчук в прошлом году также заявлял, что готов «демонтировать» мост если получит приказ.