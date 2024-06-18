Японские военные закупили лазеры для оснащения военной техники и противодействия беспилотникам.

Японские военные обрабатывают опыт боевых действий в зоне СВО и делают выводы из происходящего. В частности, они отмечают значительно увеличившееся использование беспилотников для ударов по военной технике. Поэтому японская армия пытается решить вопрос защиты своей техники, но идет необычным путем. А именно пытается установить на бронетехнику и колесные машины большой мобильности лазерные установки, которые должны отстреливать подлетающие БПЛА.

Японское издание The Japan Times сообщает со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве, что недавно были закуплены партии лазеров и сегодня проходят испытания, которые должны показать время отклика до выстрела. Насколько успешно идут испытания издание пока не сообщает, но первые установки смонтировали на колесных машинах и грузовиках. Также издание пока не сообщает про стоимость одной такой установки и чем она запитывается.

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«Мы хотим как можно скорее внедрить лазерную систему, в том числе с использованием передовых технологий частного сектора» - сообщает источник из не оборонного ведомства Японии.

Одновременно приходит информация, что японская армия занимается закупками лазерных систем у частных производителей. Стоимость контрактов уходит далеко за сотни миллионов йен. Однако для правильной работы лазерных систем противодействия дронам требуется не только сам лазер, но и то, что будет обнаруживать летящий дрон. Для этого у компании Toshiba Infrastructure Systems & Solutions закупили партию радаров, которые станут глазами для СУО лазерного комплекса.