Защищенная связь для зоны СВО позволяет вести обмен текстовыми сообщениями и фото.

Одной из главных проблем в ходе российской Спецоперации стала защищенная связь. В частности, все непросто обстоит с мобильной связью через сотовые телефоны, которые быстро вычисляются украинской стороной со всем вытекающими последствиями. Российское конструкторское бюро «Талламхо» представило собственное решение этой проблемы в виде защищенных небольших серверов, которые бьют на 20 км и имеют сложное шифрование сигнала.

Представители КБ «Талламхо» назвали собственную систему связи - «Связь». Устройство представляет собой небольшой прибор весом до 2 кг, который может переносится одним человеком. Такие блоки создают беспроводную сеть в радиусе 20 км и позволяют обмениваться текстовыми сообщениями и фотографиями. Радиосигнал имеет высокую степень защищенности и его крайне сложно засечь и обнаружить источник. Предполагается, что система таких минисерверов покроет часть участков ЛБС и позволит военным более свободно обмениваться информацией.

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«Серверы обмениваются информацией между собой по радиоканалу. Данные транслируются в зашифрованном виде. На новую сеть уже поступают заявки. В июле мы планируем приступить к развертыванию системы «Связь» в зоне спецоперации» - пишут в ТАСС со ссылкой на КБ.

Устройства уже проходят испытания и привлекли внимание военных, которые начали заказывать «Связь». В открытых источниках не упоминается стоимость каждого сервера и другие техническое подробности, которые скорее всего являются засекреченными. Единственное, что известно точно кроме дистанции работы, это количество подключаемых к серверу пользователей – 255.