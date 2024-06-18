США нанесли более 450 ударов, но видимого результата не добились.

В конце прошлого года йеменские хуситы решили поддержать палестинский народ и группировку ХАМАС в деле борьбы против израильтян. Их методом стали удары по коммерческим, а позже и военным, кораблям, которые заходят в акваторию Красного моря, принадлежащие западным странам и Израилю. В ответ западная коалиция привела к берегам Йемена флот и начала наносить удары по предполагаемым военным базам «Ансар Алла» и даже мирным городам. Как пишет американский эксперт и сотрудник Американского проекта безопасности Джорджио Кафьеро несмотря на всю военную мощь США и союзников им ничего не удается добиться.

Эксперт и генеральный директор Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро выпустил большую статью в издании Responsible Statecraft в которой провел анализ происходящего в Йемене. Выводы Кафьеро весьма неутешительны для военного командования и заключаются в неспособности устранить угрозу для коммерческого судоходства со стороны хуситов. Несмотря на все нанесенные удары, которых оказалось уже больше 450, военная инфраструктура «Ансар Алла» продолжает функционировать, и группировка регулярно наносит удары по кораблям в Красном море.

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«Йеменские повстанцы продолжают атаковать цели несмотря на то, что с ними борются регулярные армии, целая коалиция, вкладывающая огромные средства в безопасность» - рассказывает аналитик.

Стоит отметить, что у йеменских хуситов крайне богатый опыт ведения боевых действий на собственной территории. По факту они воевали за свою независимость долгие десятилетия и добились в этом деле успеха. Ситуация с ними напоминает Вьетнамскую войну, но США и союзники не хотят проводить сухопутную операцию, которая может привести к нежелательным проблемам. Удары по выявленным объектам не имеют необходимой эффективности, но продолжают провоцировать хуситов на агрессивные действия.

«Действия хуситов стали ответом на израильскую блокаду сектора Газа. Поэтому их операция является чем-то вроде «контрблокады блокиратора». Это вполне соотносится с принципом «око за око», который используется группировкой «Ансар Аллах» - пишет Кафьеро.