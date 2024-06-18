Презентация РЗСО прошла на выставке в Париже.

Немецкая компания Rheinmetall и американская Lockheed Martin представили новую РЗСО, названную GMARS. Эта реактивная система залпового огня, по словам производителей, может вести огонь на расстоянии более 400км. Кроме того, она способна нести 2 установки одновременно вместо одной, благодаря усиленному шасси.

GMARS может использовать различные типы ракет, включая те, что уже используются в системе HIMARS, а также с американскими крылатыми ракетами большой дальности. Создание GMARS стало результатом сотрудничества двух оборонных гигантов, которые решили объединить свои технологии и опыт для разработки артиллерии нового поколения. Эта система предназначена для выполнения как текущих, так и будущих задач по ведению огня на большие дистанции.

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Презентация РЗСО прошла на выставке в Париже, где руководство Rheinmetall сообщило о переговорах с 5 странами, которые оказались заинтересованными в покупке GMARS. Ожидается, что поставки начнутся уже в середине 2025 года. Кроме того, Rheinmetall активно развивает свое производство на территории Украины. Недавно компания запустила цех по ремонту и производству бронетехники в сотрудничестве с "Укроборонпромом". В планах - начать производство самоходных зениток, новых БМП Lynx и строительство завода по производству боеприпасов. Ранее Rheinmetall уже занималась ремонтом танков Leopard, поставленных Германией, и планирует расширить список ремонтируемой техники.

Эти шаги являются частью более широкой стратегии компании по укреплению оборонного потенциала Украины и других стран. В то же время, Россия выражает протест против поставок вооружений Киеву, что добавляет напряженности в уже сложные международные отношения.

В целом, разработка и производство GMARS подчеркивает стремление оборонной промышленности к созданию все более совершенных систем вооружения, способных удовлетворить потребности современных армий в точности и дальности ударов.