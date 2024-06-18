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g1tarist
Кулеба заявил, что будет второй этап "мирного саммита"
На него даже пригласят Россию.

Не успели еще отгреметь громкие заявления, произнесенные Зеленским на так называемом «мирном саммите» в Швейцарии, как глава МИД Украины заявил о том, что планируется второй саммит. На этот раз на очередное собрание западных стран планируют пригласить Россию, чтобы завершить конфликт на востоке Украины и вручить российскому представителю, если он туда прибудет, формулу мира Зеленского. При этом итоги швейцарского сборища оставляют желать лучшего, и глава Украины не смог добиться поставленных задач.

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Основной целью «мирного саммита» в Швейцарии была попытка переманить страны глобального юга на свою сторону, чтобы они отвернулись от России. Однако что-то пошло не так и часть стран вовсе не откликнулась на призывы Зеленского, а часть прислала представителей и министров иностранных дел. Что и говорить если даже сами американцы, которые по факту и являются инициаторами саммита, прислали туда отнюдь не Джо Байдена.  По итогу украинское правительство решило сделать ход конём и объявило про новый саммит, на который пригласят Россию.

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны» - вовсю разглагольствует Кулеба в своем заявлении по поводу строго саммита.

Что интересно, в словах главного киевского дипломата постоянно звучит упоминание «мирной формулы Зеленского», которая звучит для России очень неинтересно. Там говорится про вывод войск РФ на границы 1991-го года и выплату Украине большой контрибуции для восстановления страны. В свою очередь президент РФ Владимир Путин еще до начала саммита сделал собственное заявление и озвучил условия мира. Там говорилось. Что если Киев хочет мира, то должен вывести войска с территории российских областей: Запорожской и Херсонской, а также из ЛДНР.

При этом Швейцария готова принять новый саммит на своей территории и предположительно он должен пройти в ноябре 2024-го года.

#кулеба
Источник: topwar.ru
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