Власти Запорожской области мотивируют это тем, что старые названия приводят к увеличению экстремистских настроений.

Представители Запорожья обратились к российской компании "Яндекс" с требованием обновить названия улиц в городе Мелитополь в их приложении "Яндекс.Карты". Они указали, что текущие обозначения, оставленные еще со времен украинского управления, способствуют росту экстремистских настроений в регионе. Это заявление сделал министр цифрового развития Запорожской области Григорий Прохватилов, который также отметил, что в списке спорных обозначений есть улица, названная в честь украинского националиста, что особенно неприемлемо в текущей обстановке.

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По информации, опубликованной газетой "Коммерсантъ", в городе Мелитополь было переименовано 467 улиц. Среди новых названий появились, например, улица Росгвардии, Екатерины Великой и Дарьи Дугиной. Эти изменения уже внесены в госреестр РФ.

В ответ на запросы СМИ представители "Яндекса" сообщили, что пока не получали официального письма от Прохватилова. В то же время, в других российских сервисах онлайн-карт, таких как 2ГИС и "Навител", карта Мелитополя и Запорожской области либо отсутствует, либо сохраняет украинские названия улиц. Интересно, что в России нет ни административной, ни уголовной ответственности за предоставление неверной информации через картографические сервисы. Об этом заявил адвокат Артем Яблоков. Однако, по его словам, требования о внесении изменений может предъявить Росреестр.

Летом 2022 года приложение "Яндекс.Карты" претерпело изменения: из приложения исчезли границы государств, оставив только региональные разделения и акцент на природных объектах. Это было сделано в рамках перехода к более общему физико-географическому изображению местности.