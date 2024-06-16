Проект предусматривает не только производство приставок, но и создание ОС и облачной платформы для доставки игр.

Министерство промышленности и торговли России занялось поиском специалистов для создания собственной игровой консоли. Эта задача поставлена перед ведомством самим президентом страны в марте. В планы входит не только выпуск игровых приставок, но и разработка специальной операционной системы, а также платформы для игр в интернете. В России уже есть несколько больших сервисов для игр онлайн, например, VK Play, МТС Fog Play и «Плюс Гейминг» от Яндекса.

Сейчас Минпромторг обсуждает с компаниями, которые работают в этой области, как можно сделать новую консоль и что для этого нужно. В том числе речь идет о помощи от государства, например, о финансовой поддержке.

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Кроме того, для успешного запуска новой игровой системы важно одновременно разрабатывать и игры, которые будут на ней работать. Но некоторые эксперты сомневаются, что этот проект удастся реализовать. Они говорят, что создать что-то на уровне известных PlayStation от Sony или Xbox от Microsoft очень сложно и дорого. Такие проекты требуют больших вложений и времени на разработку.

Таким образом, Россия задумалась о создании своей игровой консоли, что стало большим и амбициозным проектом. Впереди много работы, включая разработку техники и игр, а также поиск финансирования.