В Европейском Союзе уже не раз обращались к Китаю с просьбой помочь.

Александр Стубб, президент Финляндии, выразил мнение, что Китай может оказать значительное влияние на решение конфликта в Украине. Он считает, что Пекин в состоянии повлиять на российского лидера Владимира Путина и призвать к прекращению боевых действий. Это заявление прозвучало на встрече в Швейцарии. Стубб также отметил, что страны, расположенные на юге планеты, тоже играют важную роль в поиске путей к миру.

В Европейском Союзе уже не раз обращались к Китаю с просьбой помочь положить конец войне на Украине. Однако в Кремле скептически отнеслись к идее вовлечения Китая в процесс давления на Россию.

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Сам Китай называет ситуацию на Украине "трагедией, которой можно было избежать". Пекин выступает за сохранение территориальной целостности стран и обещает поддерживать связь как с Москвой, так и с Киевом, стараясь не усугублять конфликт.

С другой стороны, Россия утверждает, что готова к диалогу с Украиной, но любые переговоры должны учитывать текущую ситуацию "на земле". Москва считает предложенную Украиной "формулу мира" неприемлемой. Эта формула обсуждалась на саммите в Швейцарии 15–16 июня.

Ситуация остается напряженной, и международное сообщество ищет пути решения конфликта, призывая к сотрудничеству и диалогу между странами.