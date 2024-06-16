Несмотря на это, Илон Маск продолжает утверждать, что автопилот безопасен.

В Калифорнии произошел очередной инцидент с участием автопилота Tesla. Автомобиль на автопилоте не справился с управлением и врезался в полицейскую машину. Это случилось в городе Фуллертон. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейский, который регулировал движение после другой аварии, успел избежать столкновения с машиной.

Tesla ехала на автопилоте и столкнулась с полицейским авто, которое было хорошо видно по аварийным огням. Водитель Tesla признался, что в тот момент отвлекся на свой телефон и не контролировал дорогу.

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После этого инцидента компания Tesla решила обновить название функции автопилота, теперь она называется «Полный автопилот (под наблюдением)». Это сделано для того, чтобы напомнить водителям о необходимости оставаться внимательными, даже если машина управляется автоматически. Несмотря на произошедшее, Илон Маск, глава компании, продолжает уверять, что автопилот безопасен.

Полиция города Фуллертон напоминает всем водителям о важности быть внимательными на дороге, особенно когда видны аварийные сигналы. Этот случай показывает, что даже самые современные технологии не могут полностью заменить человека в вопросах безопасности на дороге.