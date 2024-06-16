Но предупредил, что сначала они могут не вызвать восторга.

Илон Маск, глава компании Tesla, сделал громкое объявление на ежегодной встрече с акционерами. Он рассказал о планах по созданию трех новых моделей авто. Илон предупредил, что эти новинки могут не сразу вызвать восторг у публики, но со временем их уникальные особенности станут очевидны.

Одна из моделей, судя по презентации, будет похожа на минивэн – это совершенно новое направление для Tesla. Пока подробности о новых автомобилях держатся в секрете, но уже известно, что компания планирует запустить такси-беспилотники. Этот проект, возможно, стартует уже 8 августа.

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Кроме того, Илон Маск поделился новостями о разработке более доступной модели электромобиля. Ожидается, что новинка появится на рынке в конце этого или в начале следующего года. Это станет большим шагом для Tesla в направлении электромобилей, доступных широкому кругу покупателей.

Таким образом, Tesla продолжает радовать своих поклонников инновациями и расширять линейку своих авто. Новые модели обещают быть не только технологически продвинутыми, но и доступными для более широкой аудитории.