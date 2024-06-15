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Акционеры Tesla второй раз проголосовали за поощрение Илона Маска суммой в $56 млрд
В первый раз, решением суда голосование было отменено.

На недавнем ежегодном собрании акционеров Tesla в Техасе, Илон Маск, основатель и глава компании, снова получил поддержку в виде обещания огромного вознаграждения. Речь идет о 56 миллиардах долларов, решение о выплате которых было впервые принято еще в 2018 году. Однако суд в Делавэре отменил это решение, указав на то, что акционеры, проголосовавшие за такое вознаграждение, были не вполне независимы от Маска.

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Тем не менее, на последнем голосовании большинство акционеров вновь выразили свою поддержку Маску, что, хоть и не меняет решение суда, но демонстрирует его популярность и поддержку среди инвесторов. Это также может стать аргументом для Маска в попытке пересмотреть судебное решение в его пользу.

Илон Маск не скрывал своих эмоций после голосования, заявив: "Чёрт возьми, я люблю вас, ребята". Это решение о выплате приходится на непростой период для Tesla. Компания сталкивается с падением акций на фоне снижения продаж, что связывают с устареванием модельного ряда их электрокаров. К тому же, общественная и политическая деятельность Маска также оказывает влияние на имидж компании.

Таким образом, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Tesla, и споры вокруг личности Маска, акционеры компании продемонстрировали свою веру в его лидерство, поддержав предложение о выдаче ему рекордного вознаграждения.

#tesla #илон маск
Источник: kod.ru
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