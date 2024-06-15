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g1tarist
Федеральная антимонопольная служба выписала "Яндексу" штраф за недопустимую рекламу
Яндекс рекламировал неподобающие услуги.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф известному интернет-гиганту «Яндекс». Причина – размещение рекламы, которая не соответствует законодательству. Речь идет о рекламе компании Work 5. Этот проект предлагает помощь в написании курсовых, дипломных работы, а также рефератов. В РФ подобные услуги рекламировать запрещено. Тем более, если они связаны с получением научных степеней или сдачей экзаменов.

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ФАС решила, что такие рекламные объявления недопустимы, и выписала штраф «Яндексу». Сколько придется заплатить интернет-гиганту, пока не сообщается.

Это не первый случай, когда «Яндекс» попадает под прицел ФАС. В ноябре 2023 года уже рассматривалось дело против «Яндекса». В тот раз под прицел попала реклама «Яндекс Плюс» и его подписки. Обещанная скидка в 44% оказалась недоступной при попытке оплаты. Это вводило в заблуждение потенциальных покупателей.

Подобные случаи показывают, что даже крупные компании могут нарушать правила рекламы. ФАС продолжает следить за честностью рекламных сообщений, чтобы защитить интересы потребителей.

#яндекс #федеральная антимонопольная служба
Источник: rbc.ru
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