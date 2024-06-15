Основными драйверами роста экономики России в I квартале стали финансы и IT.

В 1 квартале 2024 года экономика РФ показала рост на 5,4% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщил Росстат. Общий объем ВВП страны за эти три месяца достиг 43,24 триллионов рублей.

Экономика страны продолжает расти уже 4 квартал подряд. Это является хорошим знаком после снижения на 1,6% в первом квартале прошлого года. За весь прошлый год общий рост ВВП составил 3,6%.

В расчетах ВВП не учитывались данные по некоторым регионам, таким как ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Основой для расчета послужила валовая добавленная стоимость, которая показывает разницу между стоимостью произведенной продукции и затратами на ее производство.

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Самый значительный рост показали финансовый сектор, IT-индустрия, торговля и обрабатывающая промышленность.

в финансовой сфере и страховании рост составил 18,8%,

в IT и связи — 15,3%,

в торговле — 11,4%,

в обрабатывающих производствах — 9%.

Увеличение продаж в опте и рознице связано, конечно, с ростом спроса. В производственной сфере особенно выделились компьютеры и электроника с ростом в 42,4%, автомобильная промышленность с 35,7% и производство металлических изделий с 35,2%.

Строительство также показало рост на 4,8%, что объясняется реализацией крупных инвестиционных проектов. Сектор гостиниц и ресторанов вырос на 4,6%.

Однако, несмотря на общий рост, некоторые сектора, такие как государственное управление и обеспечение военной безопасности, показали снижение на 1,6%.

Эксперты говорят, что экономика РФ адаптируется к внешним вызовам лучше, чем ожидалось. Она продолжает развиваться, снижая зависимость от традиционных отраслей, таких как добыча полезных ископаемых. Важным направлением для поддержания этого роста является инвестиционная активность.

Финансовый сектор и IT-индустрия стали лидерами роста благодаря высокому потребительскому спросу, который стимулирует как кредитование, так и сбережения. Это также способствует развитию связи и информационных технологий.



Важным показателем, на который также стоит обратить внимание, является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который позволяет сравнивать экономическую активность стран на основе стоимости товаров и услуг. По этому показателю РФ в 2021 году заняла 4 место в мире, обогнав такие государства, как Япония и Германия. Это свидетельствует о значительном вкладе страны в мировую экономику.