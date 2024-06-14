Переносить захоронения советских воинов можно, если это «тоталитарные символы».

Прибалтийские республики продолжают активно избавляться от намеков на свое советское прошлое. В частности, на днях произошло очередное голосование в литовском парламенте. Звездой программы стал законопроект о возможности переноса захоронений, в которых покоятся советские воины-освободители. За новый закон проголосовало 89 парламентариев и всего 5 воздержалось, против – никто.

Ранее чтобы перенести такое захоронение требовалось серьезно постараться и собрать немало бумаг разного характера. Новый закон позволяет делать это намного быстрое и непринужденнее, так как достаточно доказать, что объект является символом пропаганды. Еще проще будет если там найдутся мешающие текущей власти символы в виде пятилучевой звезды или скрещенного серпа и молота. Таким образом литовцы все больше «освобождаются» от памяти о годах «советской оккупации», забывая, что советское правительство вкладывало в них очень много народных средств, делая из них «витрину» и символ развитого социализма.

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«(...) запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии» - написано черным по белому в принятом парламентом Литвы документе.

Подобная тенденция наблюдается во всех Прибалтийских республиках и конца пока не предвидится. Вероятно даже когда закончатся все материальные свидетельства пребывания в СССР, найдутся методы еще большего отторжения собственной истории. С другой стороны, с русским языком они борются уже давно и имеют на этом поприще определенные успехи.