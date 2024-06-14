Чуть больше 4-х км и н.п. Прогресс окажется под контролем ВС РФ.

Российское командование продолжает развивать успех, которого удалось добиться после взятия Авдеевки и Очеретино. Сегодня ВС РФ наступают на всех направлениях от этих населенных пунктов, ломая украинскую логистику и оборонительные порядки ВСУ. Пришло сообщение, что российские подразделения смогли продвинуться южнее Новоалександровки на Покровско-очеретинском направлении, что еще больше сократило расстояние до Прогресса, контролирующего важный транспортный узел.

Согласно поступающим с мест событий данным ВС РФ продвинулись южнее Новоалександровки на 1,2 км на ширине фронта почти 2 км. До стратегически важного населенного пункта Прогресс остается чуть больше 4 км и тогда ключевой транспортный узел будет по российским контролем. Вполне вероятно, местное командование ВСУ также прекрасно понимает сложившуюся ситуацию и предпримет все возможные меры по защите села. Но тут стоит вспомнить, что к Прогрессу приближаются уже с двух направлений и его оборона станет чрезвычайно сложным делом.

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Населенный пункт Прогресс стоит на важном транспортном узле из автомобильных дорог и ветки железной дороги. Ведут транспортные артерии из Покровского и прямо до Константиновки, которая сегодня является серьезным оборонительным и логистическим центром всей группировки ВСУ, находящейся в ДНР и ЛНР. Перерезание этого логистического узла приведет к появлению проблем с поставками военных грузов и переброской личного состава, так как группировка лишится железной дороги. Продвижение на этом направлении приводит к постепенному окружению украинских войск на территории народных республик.