Из-за убытка личного состава Генштаб ВСУ вынужден выводить уже 3-ю бригаду подряд.

Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия на территории Харьковской области и добиваются тактических успехов. Украинское командование вынуждено подкидывать на это направление новые резервы, отводя потрепанные бригады на переформирование и насыщение личным составом. Однако разительных перемен на этом участке ЛСБ пока не происходит. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер», который освещает действия ВС РФ на Харьковщине.

Согласно публикуемым данным, командование ВСУ проводит ротацию бригад в районе продвижения российской армии. В частности, 57-я отдельная мотопехотная бригада отводится в тыл для доукомплектования новыми резервистами и насыщения вооружениями. На их место вводят особые подразделения из 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Спартан». Это обученные и хорошо экипированные подразделения. В целом проявляется тенденция затыкать серьезные дыры, используя так называемые «элитные» подразделения.

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Что качается дел в Волчанске, то ВС РФ продолжают прорывать оборону ВСУ и пытаются взять под контроль Агрегатный завод, который превращен в серьезный укрепрайон. Когда «фортеция» падет, в котле окажется засевшая в многоэтажной застройке 71-я бригада ВСУ. Однако пока никаких подвижек в их эвакуации не наблюдается.

На остальных участках местной ЛБС особых подвижек не наблюдается и обе стороны увязли во встречных боях. Командование ВСУ всеми силами пытается контратаковать и стачивает собственные силы в районе Липцев и села Глубокове. При этом в украинской информационной сфере постоянно рассказывают про нанесение масштабного контрудара по российской группировке в Харьковской области.