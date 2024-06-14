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g1tarist
SpaceX планирует снизить орбиту своих спутников Starlink
Предполагается их перемещение на более низкую орбиту на высоте 350 км.

SpaceX анонсировала обновление собственной сети спутников Starlink. Планируется переместить их пониже, на высоту около 350 км над Землей. Это должно сделать интернет быстрее, особенно это заметят любители online-игр и те, кто часто сидит на видеоконференциях. В данный момент задержка сигнала – около 8 миллисекунд. Однако, с новыми спутниками она может упасть до 5-6 миллисекунд. Для пользователей это значит, что задержка в итоге не будет больше 20 миллисекунд.

Но есть и волнения. Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) беспокоится, что так много спутников могут помешать работе Международной космической станции. Она, к слову, летает чуть выше – на высоте от 390 до 420 км. FCC хочет больше информации от SpaceX о том, как их планы могут повлиять на МКС. Кроме того, они хотят получить такую же информацию о влиянии спутников на астрономические наблюдения и радиосвязь.

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SpaceX уже подала заявление на разрешение запустить 29 888 новых спутников. Причем 19 440 из них будут на высоте от 340 до 360 км. Это поможет SpaceX улучшить и расширить свои услуги, укрепив влияние на рынке спутникового интернета.

Прежде чем начать запускать спутники на новую орбиту, компании SpaceX нужно получить зеленый свет от FCC. SpaceX готова рассказать свои планы по уменьшению рисков и ждет ответа до 8 июля.

#spacex #starlink
Источник: kod.ru
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