Илон Маск поменял решение за день до рассмотрения судом.

Илон Маск в последний момент решил не подавать в суд на компанию OpenAI, с которой он раньше был связан. Это произошло за день до того, как должно было состояться судебное заседание в Калифорнии. Маск обвинял руководство OpenAI, включая Сэма Альтмана и Грега Брокмана, в том, что они отошли от первоначальной миссии компании – работать на благо всего человечества, а вместо этого стали гоняться за прибылью.

реклама

Кроме того, Маск выразил недовольство тем, что OpenAI, по его словам, стала почти полностью зависимой от Microsoft. По его информации, технологический гигант владеет почти половиной акций OpenAI и вложил в нее около 13 миллиардов долларов.

OpenAI, в свою очередь, не согласилась с обвинениями Маска. В компании считают, что он пытался использовать судебный процесс, чтобы получить доступ к их разработкам и технологиям.

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами, был одним из тех, кто заложил основу OpenAI в 2015 году. Однако через три года он покинул организацию из-за разногласий по поводу того, как она должна быть устроена и функционировать. Сейчас Маск занимается своим новым проектом xAI, где разрабатывается нейросеть Grok, которая может стать конкурентом ChatGPT от OpenAI.