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Илон Маск отказался от иска против OpenAI
Илон Маск поменял решение за день до рассмотрения судом.

Илон Маск в последний момент решил не подавать в суд на компанию OpenAI, с которой он раньше был связан. Это произошло за день до того, как должно было состояться судебное заседание в Калифорнии. Маск обвинял руководство OpenAI, включая Сэма Альтмана и Грега Брокмана, в том, что они отошли от первоначальной миссии компании – работать на благо всего человечества, а вместо этого стали гоняться за прибылью.

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Кроме того, Маск выразил недовольство тем, что OpenAI, по его словам, стала почти полностью зависимой от Microsoft. По его информации, технологический гигант владеет почти половиной акций OpenAI и вложил в нее около 13 миллиардов долларов.

OpenAI, в свою очередь, не согласилась с обвинениями Маска. В компании считают, что он пытался использовать судебный процесс, чтобы получить доступ к их разработкам и технологиям.

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами, был одним из тех, кто заложил основу OpenAI в 2015 году. Однако через три года он покинул организацию из-за разногласий по поводу того, как она должна быть устроена и функционировать. Сейчас Маск занимается своим новым проектом xAI, где разрабатывается нейросеть Grok, которая может стать конкурентом ChatGPT от OpenAI.

#илон маск #openai
Источник: kod.ru
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