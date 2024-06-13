В июне, на саммите G7 в Италии, президенты США и Японии, Джо Байден и Фумио Кисида, встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе встречи были подписаны соглашения, благодаря которым Украина получила обязательства о поддержке от всех стран G7. Эти документы, как и другие аналогичные, предусматривают сотрудничество на десять лет.
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Среди ключевых пунктов соглашения с Японией - предоставление Украине нелетального оборудования, сотрудничество в рамках оборонных коалиций, вклад в Трастовый фонд НАТО для Украины, помощь в лечении раненых и сотрудничество в сфере разведки. Также предусмотрена широкая поддержка в гуманитарной, технической, финансовой сферах и помощь в восстановлении страны.
Соединенные Штаты также подтвердили свою долгосрочную поддержку Украине, подписав соответствующее соглашение.
Обязательства стран G7 и других государств, подписавших соглашения с Украиной, включают укрепление украинских вооруженных сил, поддержку экономики Украины, техническую и финансовую помощь. Эти меры направлены на решение срочных проблем, вызванных конфликтом с Россией.
В список стран, которые выразили свою поддержку Украине, помимо членов G7, вошли также Дания, Латвия, Нидерланды и Финляндия.