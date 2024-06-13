Сейчас США запретили оказывать IT-услуги российскому ВПК.

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России. Эти меры направлены на то, чтобы усложнить доступ российской военной промышленности к важным технологиям и услугам в сфере информационных технологий (ИТ).

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Суть новых ограничений такова: теперь в России нельзя будет получить услуги по ИТ-консультированию и проектированию, а также поддержку и облачные сервисы для управления бизнесом. Также под запрет попадает предоставление программного обеспечения для проектирования и производства. Эти новые правила начнут действовать уже 12 сентября.

Важно отметить, что санкции не затрагивают гражданское общество России и не направлены на ограничение доступа к гражданским телекоммуникациям. США продолжат разрешать некоторые виды операций в сфере телекоммуникаций и интернета, а также гуманитарные акции, чтобы поддерживать российское общество и обеспечивать доступ к информационным технологиям.

Кроме того, в список санкций попали крупные российские компании и организации, включая Московскую биржу, банк «Точка», производителей робототехники, а также компании, связанные с «Газпромом» и другие. Это означает, что эти организации теперь сталкиваются с ограничениями в доступе к американским технологиям и рынкам.

Эти шаги Минфина США являются частью стратегии давления на Россию с целью ограничить её возможности в военной сфере и поддержать международный порядок.