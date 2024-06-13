Речь идет о нарушении закона о сборе данных о местонахождении.

В Южной Корее штрафы были наложены на известные технологические компании Google и Apple, а также на еще 186 организаций. Причина взысканий — предполагаемые нарушения законов о конфиденциальности данных о местоположении пользователей. Об этом сообщает издание The Korea Times.

Google получила штраф в размере 3 миллиона вон (это примерно 2179 долларов США), в то время как Apple пришлось заплатить гораздо больше — 210 миллионов вон, что в пересчете составляет около 153 000 долларов США.

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В Корейской комиссии по коммуникациям (KCC) подчеркнули важность баланса между использованием данных о местоположении для улучшения сервисов и необходимостью защиты личной конфиденциальности пользователей. По их словам, хотя информация о местоположении может способствовать развитию инноваций и удобству пользователей, очень важно не забывать о защите личных данных и обеспечении социальной безопасности.

Детали нарушений, за которые были наложены штрафы на Apple и Google, не были раскрыты. Однако издание 9to5mac указывает на то, что устройства Apple, такие как iPhone, при первой настройке запрашивают у пользователя разрешение на использование данных о местоположении. Это вызывает вопросы о том, каким образом компания могла нарушить закон, собирая данные без согласия пользователей.

Этот случай поднимает важные вопросы о конфиденциальности данных и о том, как технологические гиганты обращаются с личной информацией пользователей. Власти Южной Кореи продемонстрировали свою решимость следить за соблюдением законов о защите данных, даже если это касается ведущих мировых компаний.