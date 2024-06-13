Российские военные затаились и нанесли неожиданный удар подразделениям ВСУ и ГУР МО.

Еще осенью прошлого года командование ВСУ использовало тактику с имитацией подавления своих огневых возможностей, чтобы завлекать российские войска в ловушки. Однако по всей видимости они не ожидали, что аналогичную тактику можно использовать против украинских войск. Речь идет об атаке ВСУ на село Глубокое в Харьковской области, в ходе которого ими были подавлены российские огневые позиции, после чего туда отправился десант из простых армейцев и подразделений ГУР МО. Командование Украины не ожидало, что их штурмовые группы попадут в засаду.

Согласно полученной из открытых источников информации, после проведенного ВСУ артобстрела, российские подразделения получили приказ не открывать огонь в течении получаса. Украинская полевая разведка подала рапорт, что огневые точки в Глубоком подавлены и к селу выдвинулась моторизированная пехота на БМП. В итоге, когда авангард наступающих попал в выверенную зону поражения по нему был открыт огонь. Более того, бойцы ВС РФ подгадали момент, когда пехота оппонентов высадилась и осталась без прикрытия брони. Первая группа украинских военных продержалась недолго под перекрестным огнем из разных огневых систем.

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Сражение еще не закончилось, когда к ВСУ пришло подкрепление в виде второй группы, которая должна была развить успех и начать закрепляться на позициях. Но и это подразделение начало быстро нести потери в личном составе и попыталось отступить. Однако группа попадала в так называемое «бутылочное горлышко», которое сильно снижало возможности ретироваться. Образовалось оно благодаря недостроенной линии Сырского, которая на том участке представляет из себя стену и ряда беспорядочно наваленных блоков. В результате чего, отступление превратилось в бегство так как у солдат был выбор - или дорога, или простреливаемое поле.

Стоит отметить, что, по полученным сведениям, в атаке участвовали не только простые мотопехотинцы, но и элитные подразделения ГУР МО, которое внесено в список террористических и экстремистских организаций.