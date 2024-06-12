Центробанк говорит - это всё из-за укрепления рубля.

В последний месяц весны 2024 года, россияне показали рекордный интерес к покупке валюты, совершив операций на сумму 178,9 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель с декабря 2023 года, когда объем покупок достиг 179 миллиардов рублей. По данным Центрального Банка России, такой всплеск активности связан с укреплением рубля и приближением летнего отпускного сезона.

Большая часть покупок, а именно 60%, была совершена через биржу, на сумму 107,4 миллиарда рублей, в то время как через крупные банки россияне приобрели валюты на 71,5 миллиарда рублей. Если сравнивать с апрелем, то в мае покупки валюты увеличились более чем в два раза, а по сравнению с прошлым годом — почти в два раза.

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Центральный Банк объясняет такую активность двумя основными причинами: первая — это укрепление рубля в мае, вторая — сезонное увеличение спроса на валюту перед летом. В начале года, с января по апрель, средний объем покупок валюты населением составлял 112 миллиардов рублей.

В мае рубль показал себя крепко по отношению к доллару, укрепившись на 3,2%, что стало результатом жесткой денежно-кредитной политики, высокого объема продаж валюты экспортерами и снижения спроса на нее со стороны импортеров. Экспортеры в мае продали валюты на сумму 14,9 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем в апреле. Основными продавцами валюты на бирже оставались системно значимые банки, продажи которых в мае удвоились по сравнению с апрелем и составили 671 миллиард рублей.

Также отмечается увеличение интереса к покупке валюты со стороны банков-нерезидентов, которые в мае купили валюты на сумму, эквивалентную 613,7 миллиарда рублей, что на 37% больше, чем в апреле. Это говорит о том, что интерес к российской валюте сохраняется не только у внутренних, но и у зарубежных инвесторов.