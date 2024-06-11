В числе прочего эмитент крупнейшего стейблкоина сфокусировался на майнинге криптовалют.

Компания Tether, известная как создатель популярной криптовалюты USDT, объявила о своих амбициозных планах инвестировать более 1 миллиарда долларов в течение следующего года. Эти инвестиции будут направлены в различные сферы, включая стартапы, работающие над новыми финансовыми технологиями для развивающихся стран, проекты в области искусственного интеллекта и биотехнологии. За последние два года компания уже вложила около 2 миллиардов долларов в подобные проекты.

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USDT, валюта, выпущенная Tether, занимает важное место на рынке криптовалют с рыночной капитализацией в 112,4 миллиарда долларов. Большая часть резервов компании, которые обеспечивают стабильность USDT, инвестируется в надежные финансовые инструменты, такие как казначейские векселя США.

Компания также планирует создать дополнительную "подушку безопасности" в размере 6% от своих прибылей для обеспечения стабильности своей валюты. Помимо этого, Tether намерена вкладывать средства в различные сделки и проекты, расширяя свое влияние на рынке.

Одним из приоритетных направлений для Tether является майнинг криптовалют, включая инвестиции в возобновляемые источники энергии для добычи криптовалют в странах, таких как Уругвай, Парагвай и Сальвадор. Компания также инвестировала 150 миллионов долларов в майнинговую компанию Bitdeer и приобрела акции немецкой майнинговой компании Northern Data.

Помимо своих инвестиционных проектов, Tether активно работает над расширением доступа к искусственному интеллекту, предлагая свои ресурсы компаниям, в которые инвестирует. Целью компании является сокращение зависимости от традиционных финансовых и технологических гигантов, таких как Google, Amazon и Microsoft.



