Бой за титул чемпиона в легком весе по версии Bellator должен был состояться еще 17 мая, но был перенесен.

Бой за титул чемпиона в легком весе по версии Bellator между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием, который должен был состояться 17 мая, был перенесен на 7 сентября. Причиной переноса стали проблемы со здоровьем у Нурмагомедова. Новая дата боя — это результат его восстановления после полученной травмы.

Сам поединок пройдет в США, в городе Сан-Диего. Об этом стало известно благодаря информации от Ризвана Магомедова, менеджера Нурмагомедова. Изначально, бой должен был украсить турнир в Париже, но из-за травмы Усмана пришлось все изменить.

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Перенос боя на более поздний срок стал не единственным испытанием для Нурмагомедова в последнее время. Ранее он столкнулся с полугодовой дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Несмотря на это, Усман смог сохранить свой титул. Проблемы начались после его полуфинального боя в Гран-при Bellator против американца Брента Примуса, который впоследствии был признан несостоявшимся. Нурмагомедов признал, что не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя.

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат известного бойца Хабиба Нурмагомедова, известен своим рекордом в ММА, насчитывающим 17 побед. Его соперник, 31-летний Александр Шаблий, также имеет впечатляющую карьеру с 24 победами и всего тремя поражениями.