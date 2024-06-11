Об этом заявил сам Фил Спенсер в одном из интервью.

Фил Спенсер, глава Xbox, поделился интересными новостями для всех любителей видеоигр. В недавнем интервью он рассказал, что Microsoft серьезно задумалась над созданием собственной портативной игровой консоли. Это значит, что скоро игры от Xbox можно будет брать с собой куда угодно, не ограничиваясь игрой дома.

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Спенсер подчеркнул, что в Microsoft не просто так задумались о портативной консоли. Они активно исследуют новые формы и способы, как сделать игровой процесс еще удобнее и интереснее. «Мы действительно воодушевлены новыми идеями и уже работаем над тем, чтобы сделать игры еще доступнее», — говорит он.

Важно, что речь идет не только о новой «железке», но и о том, как игры будут адаптированы под портативный формат. Ранее Спенсер уже упоминал, что для Xbox важно, чтобы игры на портативных устройствах были такими же полноценными, как на большом экране телевизора, с классическим управлением.

Интересно, что Фил Спенсер с уважением относится к портативным устройствам от других производителей, таких как Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и Valve Steam Deck. Он отметил, что возможность играть, используя мощности самого устройства, а не стриминг из облака, крайне важна. Это подчеркивает, что Microsoft хочет, чтобы их портативная консоль обеспечивала максимально качественное и независимое игровое впечатление.

Так что, если вы мечтали взять свои любимые игры с собой, не зависеть от интернета и играть где угодно, скоро у вас может появиться такая возможность. Microsoft серьезно настроена расширить границы игрового мира, и портативная консоль от Xbox может стать настоящим прорывом в этом направлении.