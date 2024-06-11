Пекка Лундмарк совершил телефонный звонок используя технологию иммерсивного аудио и видео.

Главный босс компании Nokia, Пекка Лундмарк, показал миру интересную функцию — первый телефонный звонок с использованием технологии, которая заставляет звук звучать как в кино. Представьте, вы говорите по телефону, а кажется, что другой человек прямо рядом. Вот такой звонок он сделал Стефану Линдстрёму, который в Финляндии отвечает за все, что связано с цифровыми технологиями.

Самое интересное, что для этого волшебства не нужно никаких специальных гаджетов. Всё работает благодаря обычным микрофонам, которые уже есть в телефонах. И да, всё это чудо происходит через обычную сеть 5G, показывая, на что она способна.

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Эта технология называется IVAS, и она как раз про то, чтобы звук в телефоне был не плоским, а объемным, как в жизни. Nokia собирается делиться этой фишкой с другими компаниями, чтобы в будущем все могли так звонить. Это будет частью нового поколения связи 5G Advanced. Так что производители чипов, телефонов и операторы связи скоро смогут вам предложить звонки, от которых не отличишь настоящее общение от разговора по телефону.