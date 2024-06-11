В Румынии переделают 108 танков TR-85 в два захода по 54 машины.

Многие страны Варшавского договора предпринимали попытки модернизации советских танков, чтобы сделать нечто свое самобытное и потом с гордостью рассказывать, насколько у них хорошо получилось. В частности, румынское правительство, получив разрешение от Советской власти занималось развитием идей танков Т-54/55 и в середине 1980-х годов получило на вооружение свой собственный танк – TR-85. Именно эти танки в количестве 108 единиц планируют переделать и полностью обновить, чтобы бронетанковый кулак Румынии заиграл новыми красками.

В период с 1980-го по 1990-е румынские заводы занимались производством своего самобытного танка, который по большей части стал банальной копией Т-54/55. Например, там устанавливалась та же пушка, но под собственным названием: вместо Д-10Т2С, стала называться А-308. Позже появилась обновленная версия танка под названием TR-85M1 «Бизон», которую производили в 1990-х. В основном велись работы по улучшению электроники, силовых агрегатов и ходовой части.

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Сегодня румынское правительство собирается переделать сразу 108 оставшихся TR-85 в два подхода по 54 машины в каждом. Новая версия ОБТ получит обозначение TR-85A и станет обладать серьезной переработанной электроникой, приборами наводчика и орудийного модуля. Сроки выполнения поставленной задачи не появляются в открытом доступе, как и сообщений о проценте локализованных агрегатов, которые станут использоваться в работах. Ключевым отличием новой модели станет наличие тепловизионного прицела у наводчика, полная замена всей электрической части, обновление СУО и систем вооружения.

Учитывая давность производства TR-85, возникает вопрос по поводу износа стволов, так как вряд ли где-то в мире сегодня производят 100-мм нарезные пушки. Разве что румыны в обход всех санкций закажут их производство в Северной Корее, которая также пользуется еще советскими вариантами этого орудия.