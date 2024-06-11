Американцы не хотят отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов.

Ни для кого не секрет, что официальный Киев сегодня является марионеткой в руках западных хозяев. В частности, одну из ключевых ролей в их судьбе играет американское правительство, которое имеет с Украины банальную выгоду. Об этом заявил американский сенатор, внесенный в России в список террористов и экстремистов, Линдси Грэм. Одиозный политик, который в свое время предлагал Зеленскому снизить возраст мобилизованных до 16 лет, высказался, что на Украине полезных ископаемых на 10 – 12 триллионов долларов, которые не должны достаться России и Китаю.

Согласно словам Грэма, Украина может стать очень хорошим партнером для США. Так как обладает большим запасом природных ископаемых. Имея такие богатства страна может стать богатейшей в Европе, но только если будет дружить с США. А Россия порушила идиллию и влезла в американскую "кормушку" своими руками и поэтому США продолжают финансировать украинскую власть, чтобы не дать Путину забрать такой лакомый кусочек.

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«Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы Путину, чтобы он поделился с Китаем» - высказывается американский политик, рубя правду со всего плеча.

Сгласно заявлениям экстремиста Линдси, русским нельзя дать в руки такой кусок. Поэтому, как в своем время выразился глава европейской дипломатии, конфликт будет длиться "до последнего украинца". Вот только американцам не важна судьба проживающих там мирных украинцев и поэтому мобилизовывать будут всех.