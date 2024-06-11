Украина может начать террористическую войну против России.

Зарубежные военные эксперты продолжают попытки просчитать последствия СВО на Украине и приходят к самом невероятным по их мнению выводам. Так английский аналитик и консультант комитета по обороне парламента Великобритании заявил, что когда российская Спецоперация закончится или если Зеленского, принудят к миру, то Украина развяжет «террористическую войну» против РФ. Николас Драммонд рассказал, что это выльется в атаки на гражданские объекты в России и прочие подобные инциденты.

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Стоит отметить, что выводы Драммонда в целом не расходятся с реальностью, но аналитику стоит присмотреться к ситуации пристальнее и возможно прислушаться к российским СМИ. По сути, Украина и так уже развязала прогнозируемую им «террористическую войну» и не гнушается никакими методами. Что интересно, английский аналитик предрекает, что последствия такой войны станут для России более страшными, чем в ходе, идущей сейчас СВО.

«Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит в Украине или получит какую-либо победу. (...) Эта деятельность будет включать в себя бомбардировки школ, бомбардировку инфраструктуры... Она начнется всерьез, если Зеленскому будет навязано какое-либо мирное соглашение» - разглагольствует военный эксперт.

При этом Драммонд совсем не учитывает факт того, что после завершения СВО Украины фактически может и не стать. Также не исключен вариант того, что английский эксперт — это банальная говорящая голова, которая передает в эфир ходящие в британских кулуарах слухи и мнения. Однако, как уже упоминалось, украинское правительство и так объявлено в России «террористическим» и вся благодаря их действиям. Например, обстрелы Белгорода так и не прекращаются, и только там украинские военные нанесли ущерба больше, чем за все время действия ирландского сопротивления в 20-м веке.