"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии не увидит еще одного президента.

Назначенный на середину июня «мирный саммит» в Швейцарии лишился еще одного важного гостя, который отказался от поездки в страну часов и банков. На этот раз инициативу Зеленского отверг президент Турции Эрдоган, который решил не посещать мероприятие и направил туда вместо себя главу дипломатии Хакана Фидана. Стоит напомнить, что данное мероприятие позиционируется, как способ решить российско-украинский конфликт, но саму Россию туда не приглашают, так как считают возможным решить все без ее участия.

Турецкий президент до последнего тянул с решением вопроса поездки в Швейцарию, но все-таки решил, что там смогут обойтись и без него. При этом Эрдоган уже собирается в Италию, где пройдет очередное собрание так называемой «Большой семерки», которая ранее была «восьмеркой», но Россию оттуда исключили после событий 2014-го года. Кроме того, Эрдоган не первый лидер, который отказался от приглашения на «мирный саммит». Ранее свою позицию озвучил глава КНР Си Цзеньпин и премьер Индии Моди, а также ряд глав не менее важных для мировой экономики государств.

реклама

Стоит отметить, что не смотря на позиционирование саммита в Швейцарии, как способа урегулировать конфликт на Украине, никто не рассматривает его в таком ключе. Более того, в западной прессе не раз мелькали сообщения со ссылками на чиновников, что на этом сборище никаких ключевых вопросов решаться не будет. Там просто соберутся уважаемые люди и будут решать, что делать с украинским зерном, как защищать атомные объекты на Украине, а Зеленский будет ходить с протянутой рукой и просить выделить стране еще немного денег и военной помощи. При этом Зеленский все еще пытается наработать очков в глаза западных коллег за счет удерживания Часова Яра и контроля ситуации на севере Харьковской области.