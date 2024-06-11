Шольц заявил, что «ноги немецкого солдата не будет на украинской земле».

Традиционное соперничество Франции и Германии за лидерство в Евросоюзе может перейти на новый уровень после заявлений Шольца и Макрона. Дело в том, что Шольц раскритиковал инициативу французского президента по отправке на Украину военных инструкторов для обучения украинских солдат по методикам НАТО. Об этом пишет западное издание Welt am Sonntag ссылаясь на слова, высказанные Олафом Шольцем буквально на днях.

Совсем недавно, буквально в прошлом месяце, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление и попросил западные страны прислать в страну иностранных инструкторов для обучения солдат ВСУ. Это вызвало самую разнообразную реакцию среди стран НАТО и многие из них резко отказались от этого предложения. Однако на днях Макрон сделал заявление и пригласили в своеобразный альянс сразу несколько стран, которые должны будут отправить на Украину своих инструкторов. При этом в список приглашенных не вошла Германия и это вызвало ответную реакцию со стороны Шольца.

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«Мы продолжим предотвращать эскалацию. В Украине не будет солдат ни из наших стран, ни от НАТО в целом» - высказался канцлер ФРГ.

Одновременно с критикой французской инициативы, Шольц заявил, что на украинской земле не будет ноги немецкого солдата. При этом четко видно, что немецкий чиновник идет в фарватере американской политики и слушается своего старшего коллегу из США. Напомним, что Джо Байден заявил, что не станет отправлять американцев на Украину. Что касается Макрона, то по планам французские инструкторы должны будут обучить 4 500 украинских солдат по самым передовым методикам НАТО. Чем займутся остальные члены пока не сформированного альянса остается большим вопросом.