Целые стоянки не проданных авто Tesla видны даже из космоса.

Tesla, известная своими инновационными электромобилями, столкнулась с неожиданной проблемой: у компании слишком много непроданных машин. Раньше Tesla распродавала все, что производила, но теперь ситуация изменилась. По последним данным, на складах Tesla образовался большой запас автомобилей, который даже виден из космоса.

В первые три месяца 2024 года Tesla произвела 433 371 автомобиль, но продала только 386 810. Это значит, что у компании осталось 46 561 непроданный автомобиль. Это произошло на фоне того, что рынок электромобилей в целом замедлил свой рост. Но, как выяснили журналисты, Tesla сама способствовала росту запасов из-за того, что производила машины быстрее, чем находила для них покупателей.

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Интересные детали обнаружились благодаря спутниковым снимкам. Например, парковки вокруг большого завода Tesla в Техасе, которые раньше были только частично заняты, теперь полностью заполнены автомобилями. Кроме того, сотни непроданных машин Tesla можно найти в необычных местах, таких как стоянка у торгового центра в Сент-Луисе и возле универмага в Калифорнии.

Эта ситуация показывает, что даже таким успешным компаниям, как Tesla, важно следить за балансом между производством и спросом. Сейчас перед Tesla стоит задача не только производить инновационные автомобили, но и находить для них покупателей.