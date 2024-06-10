Их изготовил Иркутский авиационный завод.

На Иркутском авиационном заводе, который является частью большой компании "Ростех", произошло важное событие. Завод выпустил и отправил Министерству обороны России новую партию самолетов Як-130. Эти самолеты - не просто обычные летательные аппараты. Они предназначены для учебы и боевых задач, и их разработало известное предприятие ПАО "Яковлев".

Самолеты Як-130 знамениты своей способностью круто маневрировать и оснащены по последнему слову техники, что делает их похожими на самые современные боевые машины. Они могут использоваться для тренировок в условиях, максимально приближенных к настоящему бою, позволяя пилотам отрабатывать различные виды вооружения, как для атаки целей в воздухе, так и на земле.

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Юрий Слюсарь, руководитель "Объединенной авиастроительной корпорации", поделился новостями о заводе. В августе этому производственному гиганту исполнится 90 лет. Сейчас завод активно работает над созданием истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130, которые будут служить в армии и на флоте.

Это событие - еще один шаг в развитии отечественной авиастроительной отрасли и укреплении обороноспособности страны.