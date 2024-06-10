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Зеленский выступил на Национальном собрании Франции
Сделал запрос на французские истребители Eurofighter Typhoon.

Владимир Зеленский выступил на Национальном собрании Франции, где поблагодарил французов за выделение истребителей Mirage 2000-5 в количестве пяти экземпляров и порадовался, что у ВС ВСУ появятся столь современные машины.  При этом президент Украины позволил себе посетовать на тему того, что украинцам хотелось бы видеть более современные «Еврофайтер Тайфун».

Как выразился Зеленский, на него произвело сильное впечатление показ современных французских истребителей серии «Еврофайтер». Настолько сильно, что Зеленский искренне захотел, чтобы ВС ВСУ тоже имели эти машины на вооружении. О чем не постеснялся сказать французам во время своего выступления. Новые истребители украинский лидер увидел во время показов в честь празднования 80-летия высадки Союзников в Нормандии.

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«Убежден, что придет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии» - заявил Зеленский в ходе собрания НСФ.

Одновременно пришла новость, что украинские пилоты отправятся на обучение пилотированию «Миражей» и ударными темпами за полгода смогут эксплуатировать истребители. На этом фоне появилось заявление французских военных, которые сомневаются в быстром освоении украинцами поставленных истребителей. Также скепсис вызвал срок в полгода, который вряд ли позволит нормально освоить Mirage.

#зеленский #typhoon
Источник: topwar.ru
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