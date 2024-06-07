Таганский районный суд Москвы не церемонится с нарушителями законов РФ.

Московский суд выписал штраф известному онлайн-кинотеатру "Кинопоиск" на полтора миллиона рублей. Причина штрафа — нарушение закона, связанного с показом контента о нетрадиционных отношениях. Это не первый случай, когда "Кинопоиск" сталкивается с подобными обвинениями. Ранее уже были случаи, когда сервису приходилось платить штрафы за показ кинолент с сценами о нетрадиционных отношениях без специальной маркировки "18+".

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Ситуация обострилась после того, как 9 мая против "Кинопоиска" и еще одного онлайн-кинотеатра Wink были составлены административные протоколы за аналогичные нарушения. После этого "Кинопоиск" убрал из публичного доступа несколько фильмов с подобными сценами. В их число входят и несколько российских произведений, таких как "Человек, который удивил всех", "Ученик" и "Аутло", а также сериала "Маргоша", где один из персонажей меняет пол.

Это решение суда подчеркивает строгость российских законов относительно контента, связанного с тематикой нетрадиционных отношений, и последствия для компаний, нарушающих эти правила. Штрафы и ограничения на показ такого рода контента становятся все более частыми, что вызывает обсуждения и споры в обществе.