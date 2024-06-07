Председатель правления Tesla Робин Денхолм призывает акционеров компании одобрить пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов, предложенный Илоном Маском.

Руководство Tesla обратилось к своим акционерам с просьбой поддержать предложение о выдаче Илону Маску компенсационного пакета на сумму 56 миллиардов долларов. Робин Денхолм, председатель совета директоров компании, выразил обеспокоенность по поводу возможного ухода Маска, если эту выплату не одобрят. Илон Макс, к слову, помимо Tesla, занимается и другими крупными проектами. В их число входят такие компании как SpaceX и Neuralink.

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Это не первый раз, когда акционеры Tesla голосуют по этому вопросу. Предыдущее голосование было аннулировано судом штата Делавэр из-за процедурных нарушений. Денхолм подчеркивает, что Илона Маска нужно удержать в компании, учитывая его значительный вклад и уникальные способности. А для этого нужны особые меры.



Илон Маск даже озвучил свои условия. Он хочет контролировать не менее 25% акций Tesla. Это даст ему больше возможностей для реализации амбициозных проектов, включая разработку искусственного интеллекта и автомобилей-беспилотников. Он также предупредил, что если его условия не будут выполнены, он может выделить эти направления в отдельную компанию.

Таким образом, перед акционерами Tesla стоит сложный выбор. С одной стороны, есть риск потерять лидера, идеи и энергия которого движут инновациями компании. С другой стороны, существует опасность сосредоточения слишком большой власти в руках одного человека. Это решение может существенно повлиять на будущее компании и ее направление развития.