Они выкуплены у Иордании и переданы Украине.

Украинскую армию продолжают накачивать устаревшими системами вооружения, чтобы хоть как-то скомпенсировать «демилитаризованную» в зоне СВО технику ВСУ. Так в сети появились первые сообщения об использовании украинскими войсками старых нидерландских ЗСУ Cheetah PRTL, которые являются полной копией немецких «Гепардов», но с отличиями в систему управления огнем и радиолокационной станции. В целом эти машины должны заткнуть образовавшиеся в обороне ВСУ дыры, возникшие из-за «демонтажа» систем ПВО ближнего радиуса действия.

В 2013-м году Нидерланды, а тогда еще Голландия, решили избавиться от устаревших Cheetah PRTL и продали оставшиеся машины Иордании. Однако американцы подсуетились и выкупили уже у Иордании 60 ЗСУ, чтобы передать их украинской армии, которая так сильно нуждается в системах ПВО. Немецкие «Гепарды» показали себя с неплохой стороны в деле «посадки» российских дронов, и партия в 60 Cheetah PRTL сможет прикрыть от «Гераней» приличный кусок территории. Однако это не решит проблему украинской армии с нехваткой артиллерийских 37-мм снарядов для ЗСУ этого класса. Вдобавок из-за малой дальности работы, эти ЗСУ станут легкой добычей для российской авиации и специализированных дронов-камикадзе.

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Стоит напомнить внимательным читателям, что с самого начала 2024-го года украинская армия потеряла большое количество зенитных систем. На ряде участков ЛБС дело доходит до того, что там нет РЛС, способных хотя бы засечь российскую авиацию. Большая часть оставшихся радиолокационных систем отведена командованием ВСУ вглубь территории, чтобы обезопасить их от налетов авиации и дронов. Вероятнее всего нидерландские Cheetah PRTL перебросят для прикрытия наиболее важных объектов «свободной и независимой».