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g1tarist
Российские подразделения пленили военного из Колумбии на Авдеевском направлении
Он призывает соотечественников не ехать на Украину.

Ни для кого не секрет, что с самого начала Спецоперации, да и по некоторым данным и задолго до нее, на Украину хлынул поток идейных иностранцев, который потом также схлынул. Однако на его место пришли охотники за удачей, которых привлек «длинный рубль». Украина, при помощи иностранных партнеров, организовала множество пунктов найма военных в большом количестве стран. Одной из таких стран стала Колумбия, которая уже не раз мелькала в новостях в контексте источника наемной силы для ВСУ.

Колумбийский военный Анхель Карденас Монтилла приехал на Украину зарабатывать деньги и попал в состав 59-й бригады ВСУ. В настоящий момент эта бригада действует в районе Красногоровки на Авдеевском направлении и судя по тому, что колумбиец попал в плен к ВС РФ, то дела для бригады идут не то, чтобы очень хорошо. Как сообщает Анхель, он завербовался в состав украинской армии увидев объявление в «Тик-Ток». Вербовщики пообещали ему, что их будут использовать для охраны тыловых объектов и не кинут в прямое боестолкновение с русскими, но почти сразу наемник оказался на передовой.

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«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня» - высказывается Анхель и предупреждает соотечественников, чтобы они не ехали на Украину.

Вероятнее всего, в отношении колумбийского наемника возбудят уголовное дело, которое позже будет рассмотрено на суде. Более того, в отношении 650 иностранных военных уже идут уголовные дела и расследование, чтобы выявить их деятельность на территории Украины. Напомним также, что сегодня на стороне ВСУ воюют на регулярной основе наемники более, чем из 50 стран мира, которые пытаются заработать на российско-украинском конфликте.

#сво #всу
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