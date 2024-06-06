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g1tarist
Появились кадры, подтверждающие использование противопехотных мин у пограничной реки Тиса
Поставлена задача любым способом прекратить побеги через реку Тиса.

Вступивший в силу на Украине закон о тотальной мобилизации пока не привел к массовым явкам новобранцев на местные Территориальные центры комплектования, что сильно беспокоит официальную власть страны. По этой причине Зеленский и его команда предпринимают новые попытки завлечь украинцев на службу в рядах ВСУ. Одним из этих методов стало минирование берегов пограничной реки Тиса, через которую беглецы пытались «сквозануть» в Европу и тем самым избежать призыва.

Установка противопехотных мин, которые кстати запрещены некоторыми конвенциями, как негуманные, немедленно привела к результатам. В сети появились кадры, на которых украинский пограничник осматривает тело мужчины с ампутированной механическим способом ногой. Подобное ранение крайне характерно в качестве последствия разрыва мины. Пока это только «первые ласточки», но минирование берегов продолжается и вскоре подобные новости станут обыденностью для Украины.

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Кроме того, представитель пограничников «свободной и независимой» поделился информацией, что за минувшее время из Тисы выловили до полусотни тел уклонистов. Есть также сведения из неофициальных источников, которые показывают, что правительство Украины дало добро на использование огнестрельного оружия для предотвращения побега из страны за границу. Эта информация звучит правдиво, особенно на фоне использования и менее гуманных средств.

Однако несмотря на резкое ужесточение законов и порядков, украинские мужчины призывного возраста продолжают «просачиваться» через границу. По некоторым данным количество потенциальных рекрутов, которые покидают страну, достигает 200 – 300 человек в день. нелегальные методы эвакуации некто не пресекает и они становятся только популярнее и дороже с каждым новым принятым законом.

#всу
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