YouTube провел собственное внутреннее расследование утечки данных.

YouTube провел собственное внутреннее расследование. Оно касалось нескольких случаев утечки данных, причем, эти утечки были связаны с действиями его работников. Мэтт Брайант, представляющий Google, сообщил, что все утечки были детально изучены и проблемы решены сразу после их обнаружения. Однако компания не раскрыла, какие именно шаги были предприняты, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты.

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Одним из поводов для беспокойства стала утечка информации о мероприятии PS State of Play, трансляция которой должна была проходить на YouTube. Эта информация попала в сеть еще до официального анонса. Об этом сообщили журналисты из Insider Gaming и 404 Media.

В 2022 году произошёл ещё один инцидент, когда боксёр и блогер KSI обнаружил, что подарочные карты Amazon на общую сумму более десяти тысяч долларов, которые он хотел раздать своим подписчикам, были активированы до того, как он успел опубликовать об этом видео. Это привело к внутреннему расследованию в YouTube.

Похожие проверки были проведены после того, как в интернете всплыл трейлер игры GTA VI. Отдельный случай касается утечки данных Nintendo, за которой стоял подрядчик Google. До официального анонса на выставке E3, информация о новой игре Yoshi's Crafted World оказалась в интернете благодаря скриншоту трейлера, опубликованному на Reddit. На скриншоте был URL-адрес с поддоменом «admin.youtube.com» , что указывало на причастность сотрудника YouTube.

Google согласилась с тем, что один из работников корпорации, используя служебные полномочия, намеренно передал конфиденциальную информацию компании Nintendo третьему лицу. Эти моменты вызывают обеспокоенность в отношении конфиденциальности данных у сервисов Google. Ведь это не единичный случай.