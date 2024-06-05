Майнинг в РФ официально признают видом деятельности.

Министерство финансов России выступило за то, чтобы майнинг криптовалют стал официально признанным видом деятельности. Майнингу хотят присвоить специальный код по классификатору экономической деятельности, что сделает его полноправной частью российской экономики.

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Как говорит издание "Известия": заместитель директора департамента финансовой политики Минфина, Осман Кабалоев, подчеркнул, что такой шаг позволит упорядочить работу майнеров и определить для них четкие правила игры.

Сейчас Минэкономразвития занимается вопросом, как именно внести майнинг в этот классификатор. Варианты рассматриваются разные: можно создать новый код специально для майнинга или включить его в уже существующую категорию.

Эта инициатива появилась не просто так. Она связана с необходимостью четко регулировать майнинг на законодательном уровне. Ожидается, что соответствующие законопроекты могут быть приняты к августу 2024 года. Это позволит закрепить за майнингом определенный статус и установить правила для всей отрасли, включая процесс выпуска, учета и обращения криптовалют.

Эксперты считают, что присвоение майнингу кода ОКВЭД поможет сделать эту деятельность более понятной и организованной. Это важно как для самих майнеров, так и для всей инфраструктуры криптовалютного рынка. Кроме того, представители ассоциации промышленного майнинга предложили рассмотреть возможность включения майнинга в категорию "Обрабатывающие производства", подчеркивая его важность и промышленные масштабы.