Особенностью фургона является его электрическая трансмиссия и двигатель на 150лс.

Презентация коммерческого фургона Атом, созданного компанией «Кама», состоится на выставке Ecom Expo в Москве. И будет представлять собой значительное событие в мире электромобилей. Этот фургон, разработанный для грузовых перевозок, демонстрирует, как инновации могут способствовать развитию экологически чистых и эффективных транспортных средств.

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Фургон Атом, классифицируемый как транспортное средство категории N1, предлагает впечатляющие характеристики для коммерческого использования. С объемом грузового отсека до 1600 литров и допустимой массой груза в 360 кг, он идеально подходит для городских доставок и других видов грузовых перевозок. Погрузочная высота в 690 мм и длина грузовой площадки до 2200 мм обеспечивают удобство загрузки и разгрузки товаров.

Особенностью фургона является его электрическая трансмиссия с мотором мощностью 110 кВт (150 л.с.), что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 9 секунд. Автономность фургона, достигающая 500 км на полной зарядке, делает его одним из лидеров в своем классе по дальности поездок без необходимости подзарядки.

Интеграция телематической системы и современных технологий, таких как дисплей управления, интегрированный в рулевое колесо, и Head-Up проектор, а также система помощи водителю ADAS 2+, подчеркивают ориентацию на безопасность и комфорт водителя.

Презентация фургона Атом на Ecom Expo подчеркивает растущий интерес к электромобилям в коммерческом секторе и демонстрирует, как технологические инновации могут способствовать созданию более устойчивых и экологически чистых транспортных решений. Этот фургон представляет собой значительный шаг вперед в развитии транспортных средств, ориентированных на будущее, с акцентом на экологичность, эффективность и технологическое совершенство.



