«Леопард» 2A4 оснащен перспективной 130-мм пушкой от KF51 «Пантера».

Немцы из компании «Рейнметаль» продолжают развивать собственные ОБТ серии «Леопард 2», которые являются одним из самых распространенных танков в Европе. На этот раз на платформе засветилась машина со 130-мм пушкой в башне обычного «Леопард» 2A4, который направляется на французскую выставку вооружений Eurosatory 2024, которая пройдет во второй половине июня. Пока нет никаких подробностей с какой именно целью конструкторы разместили новое и очень мощное орудие в башне старого танка.

В сети появились кадры Leopard 2A4 со 130-мм пушкой, которая предположительно предназначена для перспективного танка KF51 «Пантера». При этом ходовая часть машины, согласно изображениям, вообще не претерпела изменений. Сразу появилось множество теорий зачем именно в «Рейнметаль» создали такой гибрид. Одна из теорий гласит, что эта машина призвана показать текущим эксплуатантам старых 2A4, что можно за деньги малые превратить их хлам в конфетку. Тут стоит отметить, что 130-мм пушка снабжается конвейерным автоматом заряжания со скорострельностью почти 12 выстрелов в минуту. Кроме того, новый калибр позволил добиться увеличения дальности поражения почти на 50 процентов относительно привычной Rhm120 L55.

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В ряде источников рассуждают на тему, что эта гибридная модель всего лишь прототип, который компания создала в рамках работ над новой версией «Леопарда» с индексом 2AX, который должен прийти на замену 2A8. Что интересно, кадры этой машины появились только сейчас, хотя работа над установкой в башню 2-го «Леопарда» 130-мм пушки ведутся уже продолжительное время. Как минимум приходили сообщения в этой декаде, но некоторые источники рассказывали про работы и в прошлом десятилетии.