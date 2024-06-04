Двигатель будет применяться для учебных самолетов Як-130.

Развитие цифровых технологий позволяет проводить более быстрые исследования и проектные работы по модернизации тех или иных узлов и агрегатов современной техники. В частности, представитель Ростех поделился информацией, что в России удалось создать полную цифровую копию авиационного двигателя АИ-222-25, который используется в учебно-боевых самолетах Як-130. К проекту приложили силы сотрудники Объединенной двигательной корпорации, входящей в состав Ростех. Это позволит проводить испытания и модернизации двигателя, используя мощности серверов и в ускоренном темпе отслеживать все изменения в силовой установке.

Представитель ОДК рассказал, что работы на создание цифровой копии двигателя АИ-130 завершились и теперь все тесты и испытания будут проводиться с его математической моделью. Это значительно упростить процесс работ над двигателем и позволит сначала испытать все изменения в виртуальном виде и только затем вносить поправки в настоящие агрегаты. При этом это позволит не только отслеживать работу оцифрованного движка, но и создавать на базе копии другие модификации.

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«Математическое моделирование позволяет нам снизить временные и материальные затраты на модернизацию авиационных двигателей. Созданный на московском предприятии «Салют» цифровой двойник предназначен для разработки конструкторских решений при модернизации АИ-222-25 и для создания его модификации. Сегодня мы работаем над повышением характеристик и ресурсных показателей силовой установки» - приводит ТАСС слова генерального конструктора Юрия Шмотина.

Работы вели сотрудники производственного комплекса «Салют» ОДК, которые воплощали в жизнь цифровую копию двигателя АИ-222-25 вместе с коллегами из ЦИАМ им. П.И. Баранова и Московским авиационным институтом на. Цифрового двойника двигателя создавали на базе санкт-петербургской разработки CML-Bench.