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g1tarist
ВС РФ выдавливают ВСУ из села Парасковиевка на Угледарском направлении
Для ВС РФ открывается возможность нанести удар по Константиновке.

Российские военные успешно действуют не только на Авдеевском направлении, но и в районе Угледара, где за минувшие сутки серьезно продвинулись вперед внутри села Парасковиевка, которое закрывает собой Константиновку. По сообщениям источников, ВС РФ уже контролируют центральную часть населенного пункта и выдавливают ВСУ на западные окраины. При этом военкоры сообщают, что в реальности действия ведутся уже на западной половине Парасковиевки и идет окончательная зачистка поселка от присутствия украинских военных.

Вооруженные силы РФ продолжают развивать успех на Угледарском направлении, пытаясь отрезать город от одной из линий снабжения. Поэтому село Парасковиевка стало важной точкой для нанесения удара, так как оно лежит на пути к Константиновке (не путать с одноименным городом, который является важным узлом обороны ВСУ в ДНР). Дело в том, что именно через Константиновку проходит трасса Марьинка-Угледар, по которой идет снабжение засевшего в Угледаре гарнизона. При этом столь важная для ВСУ дорога уже находится под огневым контролем российских войск.

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Если верить сообщения военкоров, то также под прямым огневым контролем находится и дорога, ведущая из Парасковиевки в Константиновку. Именно по ней подразделения ВСУ отступают из почти освобожденного села. Кроме того, военные корреспонденты рассказывают, что основной и основательно потрепанный украинский гарнизон уже эвакуировался из села по той самой дороге, а оставшиеся в Парасковиевке подразделения ВСУ не представляю серьезной угрозы.

Когда российские войска подойдут к Константиновке, которая лежит всего в нескольких сотнях метров от Парасковиевки, то под полным контролем окажется дорога Успеновка-Константиновка-Угледар, являющаяся одной из логистических артерий ВСУ. Если ее обрубить, то украинскому гарнизону в городе придется резко урезать пайки и экономить огневые средства.

#всу
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