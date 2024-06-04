ВС РФ уже взяли под контроль Карловские дачи.

На прошлой неделе Минобороны РФ официально подтвердило взятие российскими войсками населенного пункта Нетайлово, а уже сегодня приходят известия, что войска заходят в лежащую западнее Карловку. Согласно имеющейся открытой информации, которой делятся и украинские источники, российские подразделения уже в восточной части села и закрепляются в так называемых Карловских дачах. ВСУ спешно окапываются в западной части поселка, но шансы удержат н.п. крайне малы, если вообще не стремятся к нулю.

Как пишут разнообразные информационные ресурсы, российские войска при поддержке артиллерии, вошли на территории села Карловка. Поселок располагается на южном берегу Карловского водохранилища и имеет для ВСУ крайне невыгодную позицию в низменности. По этой причине оборонительные возможности засевшей там группировки крайне слабы и село использовали больше в качестве перевалочной базы для подходящих подкреплений, а позже для отступающих со стороны Нетайлово войск.

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Что интересно, эксперты утверждают, что ВСУ не станут особо цепляться за Карловку из-за ее крайне невыгодной позиции. Более того, украинская армия откатится на место впадения в водохранилище реки Волчьей и займут позиции на правом берегу. Если это произойдет, то ВС РФ в еще одном месте выйдут к рубежам этой реки.

Стоит отметить, что в 2014-м году за Карловку уже шли сражения, но тогда за нее бились ВСУ и донецкие ополченцы, которые пытались удержать н.п. под своим контролем. Спустя время ситуация повторяется, но теперь уже российская армия выбивает из Карловки ВСУ в обратном направлении.