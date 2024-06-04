А российская армия тем временем мешает ВСУ строить оборону.

ВС ВСУ смогут использовать переданные им с запада зенитно-ракетные комплексы «Патриот» даже без разрешения над территорией Российской Федерации. В частности, для поражения летательных аппаратов в Белгородской области. Об этом заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг, занимающийся украинским вопросом в министерстве обороны ФРГ. Это касается переданных Германией ЗРК Patriot, которые уже ушли на Украину на радость Зеленскому.

Что интересно, немецкий генерал сказал, что вне зависимости от того разрешит ли запад, украинцы смогут использовать поставленные ЗРК в рамках международного права. Тем самым они пытаются прикрыться за бумагами от обвинения в участии в конфликте. С другой стороны, ВСУ один раз уже использовали «Патриот» для сбития российского Ил-76, который заходил на посадку в Белгородской области и вез большое количество украинских военнопленных для обмена.

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«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы (...) будут его соблюдать» - высказался генерал Бундесвера.

Одновременно с этим, сами украинские военные жалуются на действия российской армии, которая начала планомерно «демонтировать» строительную технику, которая используется ВСУ для обустройства оборонительных позиций. В сети появились кадры, на которых российский FPV-дрон влетает в строительную машину и выводит ее из строя. Украинская сторона заявляет, что подобное происходит по всей длине ЛБС и из-за этого тем строительства оборонительных сооружений резко снижается.