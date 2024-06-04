Японский миллиардер закрыл этот проект.

Мечта о космическом путешествии вокруг Луны, которую разделяли многие, к сожалению, не сбудется. По крайней мере в ближайшее время. Юсаку Маэдзава, японский миллиардер и основатель самого большого в Японии интернет-магазина Zozotown, объявил об отмене своего амбициозного проекта. Этот проект, получивший название DearMoon, предполагал отправку группы из восьми человек на борту космического корабля Starship от компании SpaceX на бесплатное путешествие вокруг Луны. Среди тех, кто должен был отправиться в этот невероятный полет, были известные личности: диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, режиссёр Брендон Холл, корейский певец T.O.P, ирландский фотограф Рианнон Адам, чешский бизнесмен Йеми А. Д., индийский актёр Дев Джоши и британский фотограф Карим Илия.

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К сожалению, несмотря на большие надежды и мечты, проект столкнулся с серьезными препятствиями. Одной из главных причин отмены стало отсутствие конкретных сроков запуска корабля Starship. На официальной странице проекта в социальной сети X было объявлено, что из-за невозможности установить точные даты запуска миссия не может быть реализована.

Это решение подчеркивает, насколько сложными и непредсказуемыми могут быть пилотируемые космические полеты. Несмотря на технологический прогресс и усилия многих компаний и специалистов, космос остается областью, полной неизведанных и непредвиденных факторов.

Маэдзава, который в 2018 году купил все места на борту корабля, планировал сделать этот полет символом человеческих стремлений и мечтаний о космосе. Однако, несмотря на его энтузиазм и готовность воплотить эту мечту в жизнь, реальность оказалась сложнее ожиданий.



